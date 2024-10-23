Китайца поймали с люксовыми украшениями в Шереметьеве

ФТС: китаец попытался провезти в Москву часы и ювелирку на 5,5 млн рублей

Таможенники пресекли попытку контрабанды ювелирных изделий известных брендов на сумму 5,5 миллиона рублей в Шереметьеве. Гражданин Китая пытался провезти в Россию дорогие украшения и часы, сообщили в пресс-службе ФТС.

Инспекторы в ходе выборочного контроля остановили 24-летнего китайца с просьбой показать, что находится в карманах его куртки. В них обнаружили две пары наручных часов Patek Philippe и Audemars Piguet и ювелирные изделия бренда Van Cleef & Arpels и Cartier.

Все изделия оказались новыми. Их выполнили из золота 750-й пробы, украсив бриллиантами, агатами и перламутром. Часы изготовили из нержавеющей стали и сапфирового стекла. Общая стоимость люксовых украшений составила 5,5 миллиона рублей. Житель Пекина отказался от дачи каких-либо комментариев.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров. Гражданину Китая может грозить тюремное заключение до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее таможенники задержали пассажирку из Шанхая в аэропорту Шереметьево. Китаянка пыталась провезти ювелирные изделия Вulgari.