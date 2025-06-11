У пассажира нашли гранату на вокзале в Москве

Источник 360: при досмотре на автовокзале в Москве у пассажира нашли гранату

На автовокзале в Москве при просмотре через рентген у пассажира нашли гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

Боеприпас обнаружили на вокзале в Восточном административном округе столицы на Щелковском шоссе, дом № 75.

«При досмотре через рентген у пассажира нашли гранату. Пассажир задержан», — заявил источник.

Другие подробности произошедшего не уточнялись.

Ранее похожий на гранату предмет нашли на газоне возле парковки торгового центра в Южном Бутове. На место вызвали взрывотехников, однако «снаряд» оказался муляжом.

До этого двое мужчин погибли в Лосино-Петровском, когда один из них решил показать другому гранату. Снаряд сдетонировал в подъезде, СК возбудил уголовное дело.