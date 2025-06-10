Гранату нашли у ТЦ в Южном Бутове

Гранату без чеки нашли у торгового центра в Южном Бутове

Предмет, похожий на гранату без чеки, нашли на газоне возле парковки торгового центра в Южном Бутове. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

На месте происшествия ждут взрывотехников. Других подробностей пока не приводится.

UPD: граната оказалась муляжом.

Ранее в Лосино-Петровском двое мужчин погибли во время попойки, когда один из них решил показать другому хранящуюся у него гранату. Они вышли в подъезд, где снаряд неожиданно сдетонировал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов и причинении смерти по неосторожности, расследование находится на контроле Щелковской городской прокуратуры.