Гранату нашли у ТЦ в Южном Бутове

Предмет, похожий на гранату без чеки, нашли на газоне возле парковки торгового центра в Южном Бутове. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
На месте происшествия ждут взрывотехников. Других подробностей пока не приводится.
UPD: граната оказалась муляжом.
Ранее в Лосино-Петровском двое мужчин погибли во время попойки, когда один из них решил показать другому хранящуюся у него гранату. Они вышли в подъезд, где снаряд неожиданно сдетонировал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов и причинении смерти по неосторожности, расследование находится на контроле Щелковской городской прокуратуры.
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