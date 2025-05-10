Житель Подмосковья похвастался гранатой и подорвал себя и знакомого

Взрыв принесенной гранаты убил двух человек на вечеринке в Лосино-Петровском

Двое мужчин погибли при взрыве боевой гранаты в подъезде многоэтажного дома в городе Лосино-Петровском. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации, в ночь на 10 мая четверо местных жителей распивали спиртные напитки в квартире на Проезде Горького. В разгар вечеринки один из ее участников решил продемонстрировать другому боеприпас.

Они вышли в подъезд, где граната сдетонировала. Оба мужчины скончались на месте.

После случившегося возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности и незаконные приобретение и хранение боеприпасов, сообщила пресс-служба управления СК России по Московской области.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования взяла на контроль Щелковская городская прокуратура.

Ранее стало известно, что в Даниловском районе Москвы жильцы обнаружили боевую гранату с чекой. Боеприпас нашли при разборе старого гаража.