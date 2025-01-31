У отравившихся шаурмой в Пермском крае нашли возбудитель сальмонеллеза

У людей, отравившихся шаурмой в Кунгуре, выявили возбудитель сальмонеллеза. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В кафе взяли пробы воды, продуктов и сырья. Сотрудников обследовали. После этого выяснились нарушения законодательства, точку общественного питания закрыли до решения суда.

Массовое отравление произошло накануне. Всего в больницы за медицинской помощью обратились 29 человек, в том числе восемь детей. Выяснилось, что все они посещали одно и то же местное кафе. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее инфекционист Елена Мескина заявила, что плохо приготовленная шаурма может привести к ротавирусу, сальмонеллезу или дизентерии.