Инфекционист Мескина: некачественная шаурма может привести к ротавирусу или дизентерии

Шаурма — один из самых популярных видов фастфуда в России. Однако это блюдо может таить в себе серьезную опасность для здоровья, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина в интервью Life .

По словам специалиста, употребление шаурмы в сомнительных местах может привести к различным инфекционным заболевания. Кроме того, повышаются риски подхватить сальмонеллез, ротавирус, кишечную палочку или даже дизентерию.

Некоторые из этих инфекций могут протекать в тяжелой форме, если санитарные нормы были нарушены серьезно. Важно не доводить болезнь до запущенной стадии и вовремя обращаться за помощью. В этом случае риски для жизни минимальны, но все же остаются, предупредила Мескина.