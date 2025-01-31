Посетители кафе в Кунгуре массово отравились. Причиной могла быть шаурма

СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе

Следственный комитет по Пермскому краю завел уголовное дело после появления информации о массовом отравлении людей продукцией из кафе в Кунгуре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По факту отравления некоторых граждан в одном из кафе Кунгура заведено уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — заявили в пресс-службе.

По данным СК, по состоянию на 30 января медики зарегистрировали «не единичные случаи обращения» клиентов кафе в Кунгуре в больницы с жалобами на пищевое отравление.

РИА «Новости» уточнили в краевском СК, что меню кафе было несколько позиций, в том числе шаурма. Точное число потерпевших устанавливается.

Ранее массовое отравление постояльцев произошло в санатории Минусинска. Краевой СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.