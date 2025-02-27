«У него нет лица». Отец пострадавшего от собак мальчика рассказал о его состоянии

Отец мальчика, лицо которому изувечили соседские хаски, рассказал о его состоянии. Сейчас ребенок находится в больнице в Краснодаре, сообщил Пятый канал .

Мужчина признался, что он не знает, о чем говорить и как себя вести в такой ситуации. Сейчас ему очень тяжело.

«Мой сын сейчас лежит в Краснодаре, у него нет лица. Реально нет. Его собаки съели: от глаз до нижней губы», — рассказал он.

Отец мальчика добавил, что из собак достали еще и щеки ребенка, но с этими частями тела уже ничего нельзя было сделать. По его словам, это его единственный сын, а «какая-то свора собак съела его лицо».

Хирург, прооперировавший пострадавшего мальчика, заявил, что нос и губу ему пришили, но мала вероятность того, что они приживутся.

Две собаки напали на девятилетнего мальчика в селе Лесное Адлеровского района, изувечив ему лицо. Целыми остались только лоб и часть зубов. Ребенка экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу, а затем — в Краснодар.

Ранее следователи допросили владельца собак, ознакомив его с постановлением о возбуждении уголовного дела.