Нашелся владелец собак, изуродовавших мальчику лицо в Сочи

Правоохранители разыскали владельца напавших на девятилетнего мальчика в Сочи собак. Его допрос показала пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю
Хозяином двух собак оказался 48-летний уроженец Сочи. Следователь сообщил ему о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
«С постановлением о возбуждении уголовного дела я ознакомился в полном объеме», — ответил подозреваемый.
Нападение домашних собак на девятилетнего мальчика произошло утром 26 февраля в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе. Животных спугнули прохожие, но они успели разорвать ребенку лицо.
Из реанимации в Сочи медики перевезли его на лечение в Краснодар. Мальчику предстоит реконструкция. Тактику восстановления определит консилиум врачей.
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