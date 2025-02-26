Нашелся владелец собак, изуродовавших мальчику лицо в Сочи

Правоохранители разыскали владельца напавших на девятилетнего мальчика в Сочи собак. Его допрос показала пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю

Хозяином двух собак оказался 48-летний уроженец Сочи. Следователь сообщил ему о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«С постановлением о возбуждении уголовного дела я ознакомился в полном объеме», — ответил подозреваемый.

Нападение домашних собак на девятилетнего мальчика произошло утром 26 февраля в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе. Животных спугнули прохожие, но они успели разорвать ребенку лицо.

Из реанимации в Сочи медики перевезли его на лечение в Краснодар. Мальчику предстоит реконструкция. Тактику восстановления определит консилиум врачей.