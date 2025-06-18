Хозяйка изъятого в Подмосковье тигренка рассказала, как спасала его

В Московской области у семьи, проживающей в СНТ «Мираж» в селе Царево Пушкинского городского округа, изъяли тигренка, который жил с людьми почти год. На животное были все необходимые документы, заявила хозяйка хищника Лаура в беседе с 360.ru.

«Мы с мужем любим животных. Завести тигра было моей детской мечтой, которую мы смогли осуществить. Все документы сделали. Она у нас содержалась в вольере и питалась лучше, чем питаются многие люди», — сказала женщина.

Где и при каких обстоятельствах супруги приобрели необычного питомца, Лаура раскрывать не стала. Однако подчеркнула, что в каком-то смысле спасла тигренка.

«Когда нам ее передали, то сказали, что у нее больные глаза и она не видит. Мы сделали ей дорогостоящую операцию, вставили хрусталики. Все делалось официально в клинике», — отметила собеседница 360.ru.

По словам женщины, она планирует обратиться в суд и отвоевать право на размещение животного в таком зоопарке, где сможет регулярно его навещать. Лаура подчеркнула свое трепетное отношение к питомцу.

«У меня забрали моего ребенка», — сказала она.

Жестокое обращение с хищником жительница Подмосковья опровергла, объяснив нашумевшее видео случайным стечением обстоятельств. Слухи о том, что также они с супругом, помимо тигренка, содержали леопарда, собеседница 360.ru подтверждать не стала.

Ранее стало известно, что Пушкинская городская прокуратура начала проверку, получив сообщения о содержании тигра на участке в СНТ. Его изъятие провели совместно с сотрудниками Росприроднадзора.