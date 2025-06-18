Бьют лопатой. Жители Подмосковья пожаловались на издевающихся над тигренком соседей

В Московской области жители СНТ «Мираж» в селе Царево Пушкинского городского округа пытаются спасти тигренка, которого с осени прошлого года держит на участке одна из семей. С животным жестоко обращаются, сообщила 360.ru одна из местных жительниц.

По словам соседки, семейство с тремя детьми поселило хищника на участке в октябре 2024-го. Сейчас детенышу около восьми месяцев. Опасающиеся за своих детей и питомцев люди неоднократно просили отдать тигра, однако этого так и не произошло. Кроме того, местные заметили, что над животным издеваются.

«Лупят его там нещадно. Водой, потом лопатой, в конце поленом. Самое страшное, что это ребенок, мальчик лет 12-14», — рассказала собеседница 360.ru.

Чтобы спасти тигренка и обезопасить самих себя, жители «Миража» обратились в СМИ, Росприроднадзор и правоохранительные органы.

Пушкинская городская прокуратура приступила к проверке, сообщила пресс-служба ведомства. Документов, подтверждающих законность владения диким животным, семья не предоставила. Добровольно передать детеныша тигра владельцы также отказались.

Работники прокуратуры совместно с сотрудниками Росприроднадзора займутся изъятием хищника и его передачей в специализированную организацию для дальнейшего обследования и содержания.

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