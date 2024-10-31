Жильцов пострадавшего дома в Черкесске разместили в ПВР на 60 человек

Жильцов пострадавшего при взрыве газа дома в Черкесске разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщила 360.ru министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко.

Она заявила, что ПВР на 60 постояльцев открыли на базе школы-интерната.

«Проживающим будет предоставлено горячее питание. Для этих целей сегодня работает столовая на 150 посадочных мест. Здание полностью отапливается. Созданы все необходимые комфортные условия», — отметила она.

Школьников из ПВР будут развозить к местам обучения, добавила министр.

Жительница дома Надежда Смолянникова рассказала, что в момент обрушения не спала, потому что собиралась на прогулку с собакой. Она даже не поняла, что произошло.

«Я вышла на балкон, открыла [окно] — грохот. Думала, землетрясение. Вышла — у меня полки попадали, от хлопка пооткрывало все окна. Стала выходить на улицу и увидела — в квартире у меня появился дым. И все, я не могла выйти из квартиры. Ребята мне открыли, выломали дверь», — заявила она.

Уже на улице она попыталась разглядеть, что произошло, но в темноте увидела только груду кирпичей.

Взрыв газа прогремел в Черкесске утром. По последним данным, пять человек погибли и девять пострадали. В городе ввели режим ЧС муниципального характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По одной из версий, взрыв случился в квартире психически больной пенсионерки, не пускавшей к себе газовиков.