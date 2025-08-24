У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения магнитудой 5,5

У восточного побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 5,5. Всего за последние сутки произошли четыре мощных подземных толчка.

«Время UTC: 24 августа 2025, 03:10 (06:10 мск). Координаты: 51.9004 северной широты, 160.8468 восточной долготы. Магнитуда: 5,5», — приводит данные в своем Telegram-канале Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

В этом районе ранее уже было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда тоже составила 5,5.

Оба подземных толчка произошли в Тихом океане. Эпицентры землетрясений находились в 200 и 212 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг первого залегал на глубине 41,8 километра, а второго — 45,7 километра.

За последние сутки в этом районе случилось четыре землетрясения магнитудой более 5,0. Ученые предупреждают о продолжении высокой сейсмической активности у восточного побережья Камчатки.

Прошлой ночью жители поселка Паужетка на Камчатке ночью почувствовали подземные толчки и услышали гул со стороны вулканов Камбальный и Кошелева. Только за одни сутки на Камчатке зафиксировали 27 афтершоков с магнитудой от 3,6 до 5,5.