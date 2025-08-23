Более 25 землетрясений произошло на Камчатке за сутки

МЧС: на Камчатке за сутки произошли 27 афтершоков магнитудой 3,6 до 5,5

За сутки на Камчатке зафиксировали 27 афтершоков с магнитудой от 3,6 до 5,5. По данным сейсмологов, жители не ощутили толчков в населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов», — отметили в ведомстве.

Вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников продолжают проявлять активность. Жителям и гостям региона советуют не подходить близко к исполинам.

Дорога между мысом Левашова и поселком Октябрьский в Усть-Большерецком округе остается закрытой, добавили в министерстве.

«Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера», — добавили в пресс-службе.

В субботу у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 103 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 49 километров.