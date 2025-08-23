Жители поселка Паужетка на Камчатке ощутили подземные толчки

Жители поселка Паужетка на Камчатке ночью почувствовали подземные толчки и услышали гул со стороны вулканов Камбальный и Кошелева. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН .

«За прошедшие сутки зарегистрировано 178 землетрясений из района вулканов Камбальный и Кошелева. Два землетрясения Ks=7.6 и Ks=10.1 (Ml=3.05 и Ml=4.3). Корректный сейсмический мониторинг невозможен из-за повышенной региональной сейсмичности», — говорится в сообщении.

Сейсмологи отметили, что в этом районе наблюдается повышенная активность. Однако вести точные замеры сейчас сложно из-за общей высокой сейсмичности региона, а визуальные наблюдения затруднены.

Ранее стало известно, что за сутки на Камчатке произошло более 25 землетрясений. Вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников продолжают проявлять активность.