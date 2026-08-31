Траур на три дня объявили на Северном Кипре после крушения парома
Северный Кипр объявил трехдневный траур по погибшим при крушении парома
Совет министров Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) объявил трехдневный национальный траур по погибшим при крушении парома Filo Jet в районе порта Гирне. Об этом со ссылкой на постановление правительство сообщил телеканал Haber Global.
Траурные мероприятия начнутся в ближайший понедельник, 31 августа, и продлятся до заката солнца 2 сентября.
Согласно последним данным о катастрофе, на судне находились в общей сложности 267 пассажиров, из которых на берег доставили 241 человека. Восемь пассажиров погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести.
Спасательная операции по поиску тел и выживших продолжится в течении ближайшей ночи. Над акваторией запустили вертолеты, оснащенные приборами ночного видения.
Вышедший из порта Гирне паром с пассажирами на борту потерпел крушение в воскресенье, 30 августа. Спасенные с затонувшего судна пассажиры заявили, что предупреждали команду о пробоине, но матросы и капитан не приняли никаких мер и первыми покинули борт, прежде, чем он пошел ко дну.
Премьер-министр Северного Кипра Унал Устель, объявил, что в ходе расследования полиция задержала капитана парома, а также семь членов экипажа по подозрению в халатности.