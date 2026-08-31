Траур на три дня объявили на Северном Кипре после крушения парома

Совет министров Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) объявил трехдневный национальный траур по погибшим при крушении парома Filo Jet в районе порта Гирне. Об этом со ссылкой на постановление правительство сообщил телеканал Haber Global .

Траурные мероприятия начнутся в ближайший понедельник, 31 августа, и продлятся до заката солнца 2 сентября.

Согласно последним данным о катастрофе, на судне находились в общей сложности 267 пассажиров, из которых на берег доставили 241 человека. Восемь пассажиров погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести.

Спасательная операции по поиску тел и выживших продолжится в течении ближайшей ночи. Над акваторией запустили вертолеты, оснащенные приборами ночного видения.

Вышедший из порта Гирне паром с пассажирами на борту потерпел крушение в воскресенье, 30 августа. Спасенные с затонувшего судна пассажиры заявили, что предупреждали команду о пробоине, но матросы и капитан не приняли никаких мер и первыми покинули борт, прежде, чем он пошел ко дну.

Премьер-министр Северного Кипра Унал Устель, объявил, что в ходе расследования полиция задержала капитана парома, а также семь членов экипажа по подозрению в халатности.