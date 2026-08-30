С затонувшего у берегов Кипра катамарана спасли 241 человека

Президент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о спасении 241 человека и поисках еще 18 после крушения катамарана FiloJet. Об этом он заявил в эфире телеканала TRT Haber .

«К настоящему времени обнаружены 249 человек, к сожалению, восемь из них погибли. Поиски 18 человек продолжаются», — сказал он.

Катамаран опрокинулся у берегов Северного Кипра во время рейса из Кирении в турецкий Ташудзу. На борту скоростного парома находились 267 человек — восемь членов экипажа и 259 пассажиров.

Ранее премьер-министр ТРСК Унал Устель сообщил о задержании капитана парома и семи членов экипажа в рамках расследования дела о крушении катамарана. До этого министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы заявлял, что команды береговой охраны и гражданской обороны спасли 237 человек, восемь — погибли и еще 17 пропали без вести.