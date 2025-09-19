«Ты что, думаешь, крутая?»: таксист напал на многодетную мать с ребенком в Мытищах

Многодетная мать Анна из Мытищ столкнулась с угрозами со стороны неадекватного таксиста. Подробности она рассказала 360.ru.

Женщина заявила, что парковалась, когда ей сзади начал сигналить таксист и требовать сдвинуться вперед. Анна отказала ему и добавила, что у него сзади никого нет и места для маневра хватит.

«И тут подваливает ко мне это пьяное чудо и начинает предъявлять, что я далеко от бордюра встала! Я ему говорю: сама разберусь, как парковаться. Забираю [сына] Юру, ухожу, он мне: „Ты что, думаешь, крутая — на Porsche? Я тебе сейчас побью машину!“ — и сильно кладет руку на багажник», — заявила женщина.

Угрозы вызвать полицию на него не подействовали. Тогда Анна выбежала на дорогу, чтобы остановить проезжающие машины. Кто-то из водителей откликнулся на ее призыв и пошел разговаривать с таксистом, пока саму Анну успокоила увидевшая конфликт знакомая. В итоге таксист отступил.

На кадрах видно, что мужчина, вероятно, был нетрезв и попытался ударить женщину ногой.

Накануне в Москве поездка на такси завершилась для школьницы кошмаром: водитель начал к ней приставать. Подозреваемого нашли и задержали.