Поездка в такси обернулась для московской школьницы кошмаром

Полиция задержала подозреваемого в домогательствах к школьнице водителя такси

Таксист приставал к девочке еще 16 сентября. Следственный комитет описывает произошедшее как «развратные действия» — что именно сделал мужчина, не раскрывалось.

Школьница рассказала об этом родителям. Те сразу же обратились в полицию. Подозреваемого удалось оперативно задержать.

Все необходимые следственные действия с мужчиной власти уже провели. Ему предъявили обвинения по статье о развратных действиях. Таксисту грозит до нескольких лет лишения свободы.

Меру пресечения фигуранту дела еще не выбрали. Следствие будет просить суд отправить его под стражу.

