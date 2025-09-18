Поездка в такси обернулась для московской школьницы кошмаром
Полиция задержала подозреваемого в домогательствах к школьнице водителя такси
Водитель такси попытался растлить школьницу в Москве. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
Таксист приставал к девочке еще 16 сентября. Следственный комитет описывает произошедшее как «развратные действия» — что именно сделал мужчина, не раскрывалось.
Школьница рассказала об этом родителям. Те сразу же обратились в полицию. Подозреваемого удалось оперативно задержать.
Все необходимые следственные действия с мужчиной власти уже провели. Ему предъявили обвинения по статье о развратных действиях. Таксисту грозит до нескольких лет лишения свободы.
Меру пресечения фигуранту дела еще не выбрали. Следствие будет просить суд отправить его под стражу.
