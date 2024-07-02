Тушившие пожар во Фрязине поминутно описали следователям свои действия
РИА «Новости»: следователи поминутно восстановили ход тушения пожара во Фрязине
Следователи взяли объяснения с участников тушения пожара в административно-складском здании во Фрязино. Об этом сообщил РИА «Новости» источник.
«Мне известно, что принимавшие участие в тушении дали объяснения действий на пожаре поминутно», — заявил он.
Возгорание в девятиэтажном здании произошло 24 июня. Полностью потушить огонь удалось только спустя сутки. Ситуацию осложнило наличие в здании баллонов с газовоздушной смесью, спровоцировавших взрывы.
В результате происшествия погибли шесть человек. По одной из основных версий, причиной ЧП стало короткое замыкание в электропроводке. Собственницу сгоревшего здания задержали.
Жена единственного выжившего в пожаре рассказала, как спасла мужа, оказавшегося заблокированным в горящем здании.