Собственницу сгоревшего здания во Фрязине задержали

СК: собственницу сгоревшего здания во Фрязине задержали

Фото: РИА «Новости»

Собственницу сгоревшего административно-промышленного здания во Фрязине, в котором погибли люди, задержали. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязине <…> задержана собственница административно-промышленного здания», — отметила она.

Здание с 2014 года принадлежит жительнице Калуги. Она стала собственницей после смерти мужа. В 2019 года по решению суда умершего супруга признали банкротом, после чего началась процедура реализации его имущества. С 2021 года здание было в ведении организации «Исприн», но в руководстве находились люди из ближайшего окружения задержанной. Поэтому она продолжала получать средства от сдачи в аренду помещений. Предположительно, помещения сдавали в аренду, не убедившись в исправности проводки.

Огонь вспыхнул в здании, быстро распространившись по этажам. В результате погибли шесть человек, по делу задержали двоих человек.

Духовное и физическое очищение. Как подготовиться к Петрову посту

Главное – хорошо смотреться. Политолог оценил влияние дебатов на рейтинг Трампа

«Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте