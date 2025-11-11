Турция сообщила о крушении в Грузии самолета C-130

Вылетевший из Азербайджана военно-транспортный самолет C-130 рухнул в Грузии. Об этом со ссылкой на Минобороны Турции сообщил ТАСС .

Ведомство уточнило, что на месте крушения в координации с грузинскими властями проводятся поисково-спасательные работы. Причину ЧП турецкое Минобороны не озвучило.

Ранее вертолет Ка-226 рухнул на частный дом в Карабудахкентском районе Дагестана. По информации Telegram-канала Mash, у судна в полете оторвалась хвостовая часть. После этого вертолет приземлился на воду и почти сразу же взлетел. Пилот пытался увести Ка-226 в сторону берега, но в итоге он упал на жилой дом.

В результате ЧП погибли пять человек. Специалисты изъяли бортовой самописец воздушного судна и расшифровали данные. Они пришли к выводу, что у вертолета не было технических неисправностей. Приоритетной причиной крушения назвали ошибку экипажа.