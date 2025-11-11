Стала известна предварительная версия крушения Ка-226 в Дагестане

Причиной крушения вертолета Ка-226 в Дагестане стала ошибка пилотирования. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Бортовой самописец воздушного судна (черный ящик), изъятый в ходе осмотра места происшествия, передан в Межгосударственный авиационный комитет (МАК)», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, данные расшифровки не показали технические неисправности судна, поэтому приоритетной версией случившегося стала ошибка со стороны пилотов.

Ранее появилось видео с моментом крушения Ка-226. На кадрах видно, что вертолет снижался и задел земляное сооружение на морском берегу. Потом у него отлетела хвостовая часть. После этого судно на несколько секунд приземлилось в море и почти сразу же взлетело.

Ка-226 упал на частный дом, начался пожар. Жертвами случившегося стали пять человек.