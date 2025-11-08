Разваливался на куски. Момент крушения Ка-226 в Дагестане попал на видео

Перед падением на частный дом в Карабудахкентском районе вертолет Ка-226 начал разваливаться в воздухе. Это следует из видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Судя по кадрам, воздушное судно снижалось, задевая земляное сооружение на берегу моря. После этого у него оторвалась хвостовая часть.

Затем вертолет на несколько секунд приземлился на воду и почти сразу же взлетел. Экипаж попытался увести крылатую машину в сторону берега. После этого видео оборвалось.

Вертолет Ка-226 упал на частный дом и загорелся. Жертвам трагедии стали пять человек. Сейчас дагестанские врачи борются за жизни еще трех пострадавших.

Катастрофа произошла в минувшую пятницу во время перелета из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег». После падения на дом в поселке Ачи-Су воздушное судно загорелось.

Следователи возбудили уголовное дело. Рассматриваются несколько версий случившегося, среди них — техническая неисправность летательного аппарата и ошибка пилотирования.