Разваливался на куски. Момент крушения Ка-226 в Дагестане попал на видео
Очевидцы сняли последние минуты перед крушением вертолета Ка-226 в Дагестане
Перед падением на частный дом в Карабудахкентском районе вертолет Ка-226 начал разваливаться в воздухе. Это следует из видео, которое опубликовал Telegram-каналMash.
Судя по кадрам, воздушное судно снижалось, задевая земляное сооружение на берегу моря. После этого у него оторвалась хвостовая часть.
Затем вертолет на несколько секунд приземлился на воду и почти сразу же взлетел. Экипаж попытался увести крылатую машину в сторону берега. После этого видео оборвалось.
Вертолет Ка-226 упал на частный дом и загорелся. Жертвам трагедии стали пять человек. Сейчас дагестанские врачи борются за жизни еще трех пострадавших.
Катастрофа произошла в минувшую пятницу во время перелета из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег». После падения на дом в поселке Ачи-Су воздушное судно загорелось.
Следователи возбудили уголовное дело. Рассматриваются несколько версий случившегося, среди них — техническая неисправность летательного аппарата и ошибка пилотирования.