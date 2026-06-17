Туристы заблудились в горах Сочи после встречи с медведями

Туристы заблудились в горах на курорте Красная Поляна в Сочи после встречи с медведями. Их обнаружили спасатели. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в мессенджере «Макс» .

Сначала спасателям поступило сообщение о пропавшей 25-летней жительнице Москвы. Она потерялась в районе перевала Медвежьи ворота на высоте около 1,9 тысячи метров.

Позже выяснилось, что в той же местности заблудились еще двое туристов — 18-летний и 21-летний жители Сочи. Всех троих удалось обнаружить по звуковым сигналам.

Спасатели вывели туристов из горнолесной зоны. В МЧС уточнили, что никто из потерявшихся заранее не регистрировал свой маршрут.

«По словам туристов, они встретили в лесу медведей. От страха стали убегать вглубь леса, обратный путь самостоятельно уже найти не могли», — рассказала пресс-служба.

Ранее биолог Павел Глазков посоветовал при встрече с медведем в лесу отпугивать его шумом: громко разговаривать, периодически покрикивать или свистеть.