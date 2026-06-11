Биолог Глазков посоветовал использовать спортивный свисток в лесу, чтобы не встретиться с медведем в период гона

В июне у бурых медведей Ленинградской области начался гон — брачный период. В это время животные активно метят территорию, но ведут себя осторожно и редко попадаются людям на глаза. Об этом рассказал биолог Павел Глазков сайту «Вечерний Санкт-Петербург» .

Самцы оставляют на деревьях «задиры» — следы когтей — и «закусы», надламывая ветки зубами, чтобы заявить о себе. Самки, в свою очередь, трутся о стволы, оставляя запах для потенциального партнера.

Несмотря на скрытность зверей, встреча с ними возможна. Чтобы ее избежать, специалист настоятельно рекомендует отпугивать животных шумом. Находясь в лесу, следует громко разговаривать, периодически покрикивать или свистеть в спортивный свисток, чтобы медведь услышал вас издалека и ушел с дороги.