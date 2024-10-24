Туристка загадочно исчезла в океане после прыжка с лайнера на Багамах

По данным издания, во время круиза Royal Caribbean в тематическом стиле Тейлор Свифт на борту отдыхали 400 пассажиров. Женщина спрыгнула с 72-метрового судна рядом с Багамскими островами 22 октября.

После этого среди отдыхающих началась настоящая паника. Для поисково-спасательных работах привлекли вертолет и несколько катеров. Прыгнувшую за борт туристку до сих пор не нашли. Мотивы ее поступка устанавливаются.

Ранее стало известно о гибели пяти российских альпинистов в Непале. По одной из версий, россияне поднимались в связке на гору Дхаулагири, но один из них сорвался и потянул за собой товарищей. Еще одной причиной смерти альпинистов назван сход «снежной доски».