Туристка загадочно исчезла в океане после прыжка с лайнера на Багамах

Пожилая женщина выпрыгнула с 14-го этажа круизного лайнера Allure of the Seas и исчезла в океане. Подробностями исчезновения поделился портал Daily Mail.
По данным издания, во время круиза Royal Caribbean в тематическом стиле Тейлор Свифт на борту отдыхали 400 пассажиров. Женщина спрыгнула с 72-метрового судна рядом с Багамскими островами 22 октября.
После этого среди отдыхающих началась настоящая паника. Для поисково-спасательных работах привлекли вертолет и несколько катеров. Прыгнувшую за борт туристку до сих пор не нашли. Мотивы ее поступка устанавливаются.