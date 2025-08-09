Туристические тропы закрыли на горе Ай-Петри в Ялте из-за сильных пожаров

На горе Ай-Петри в Ялте приостановили доступ туристов из-за лесных пожаров. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Возгорание началось утром 9 августа, его очаг находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. К тушению привлекли около 150 спасателей и более 40 единиц техники, вертолеты Ми-8 сбросили свыше 30 тонн воды.

По данным организации, канатная дорога на Ай-Петри временно не работает по техническим причинам. Сообщений о пострадавших не поступало, жалоб от туристов также не было.

В Крыму сейчас туристический сезон. Улицы полуострова заполонили гости и местные жители, наслаждающиеся погодой и видами. Чем заняться на курорте в майские праздники читайте в нашем материале.