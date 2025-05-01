Бесплатные экскурсии, выставки и фестивали. В Крыму стартовал курортный сезон
В Крыму 1 мая стартовал туристический сезон. Улицы полуострова заполонили гости и местные жители, наслаждающиеся прекрасной погодой и живописными видами. Чем заняться на курорте в майские праздники — в материале 360.ru.
Выставки, экскурсии и фестивали
К Первомаю в крымских городах приготовили обширную программу. Можно сходить на бесплатные экскурсии, посетить концерты, фестивали, выставку ретротехники, а также полюбоваться цветением глицинии и тюльпанов.
В Севастополе с 1 мая заработали городские фонтаны. Коммунальщики уже привели в порядок объекты на Большой Морской улице, Приморском бульваре, площади Ушакова и в парке Победы. В городе проходит выставка ретроавтомобилей. В рамках фестиваля «Ради жизни на земле» в местном Дворце культуры рыбаков состоится концерт «Песни великого подвига».
В Симферополе к 1 Мая подготовили бесплатные экскурсии, например «Ворота Крыма» и «Городские усадьбы бывшей Дворянской улицы». В Саках 1 и 3 мая тоже проведут бесплатные экскурсии, в том числе в Музее краеведения и истории грязелечения.
В Ялте состоится фестиваль «Дни любования глицинией». До конца мая там будут проходить танцевальные мастер-классы, концерты, экскурсии, пленэры и конкурсы фотографий. На Ай-Петри с 1 по 4 мая состоится музыкальный фестиваль.
Первомайская пробка
Деталью, омрачившей отдых некоторым россиянам, стала первомайская пробка на въездах на Крымский мост. Затор образовался со стороны Тамани и Керчи, в очереди скопилось более трех тысяч автомобилей.
«В очереди со стороны Тамани находится 2700 транспортных средства. Ожидание — около четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Ожидание — около двух часов», — сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к переправе.
Транспортный коллапс могли спровоцировать нехватка сотрудников на досмотрах и автомобилисты, не соблюдающие очередь на въезд. Альтернативные пути въезда на Крымский полуостров — через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. В регионах тоже есть контрольно-пропускные пункты, где досматривают автомобили.