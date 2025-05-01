Бесплатные экскурсии, выставки и фестивали. В Крыму стартовал курортный сезон

В Крыму 1 мая стартовал туристический сезон. Улицы полуострова заполонили гости и местные жители, наслаждающиеся прекрасной погодой и живописными видами. Чем заняться на курорте в майские праздники — в материале 360.ru.

Выставки, экскурсии и фестивали

К Первомаю в крымских городах приготовили обширную программу. Можно сходить на бесплатные экскурсии, посетить концерты, фестивали, выставку ретротехники, а также полюбоваться цветением глицинии и тюльпанов.

В Севастополе с 1 мая заработали городские фонтаны. Коммунальщики уже привели в порядок объекты на Большой Морской улице, Приморском бульваре, площади Ушакова и в парке Победы. В городе проходит выставка ретроавтомобилей. В рамках фестиваля «Ради жизни на земле» в местном Дворце культуры рыбаков состоится концерт «Песни великого подвига».

В Симферополе к 1 Мая подготовили бесплатные экскурсии, например «Ворота Крыма» и «Городские усадьбы бывшей Дворянской улицы». В Саках 1 и 3 мая тоже проведут бесплатные экскурсии, в том числе в Музее краеведения и истории грязелечения.