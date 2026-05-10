В Севастополе женщина сорвалась с обрыва при спуске к морю

Спасатели эвакуировали женщину на мысе Фиолент, сорвавшуюся со склона при спуске к морю. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, очевидцы вызвали спасателей, сообщив им, что на мысе Фиолент в районе остановки «Маяк» со склона сорвалась женщина. На место прибыла дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Юг».

«По прибытии на место спасатели установили, что во время спуска к морю женщина оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку, получив различные травмы», — уточнил губернатор.

Спустившиеся спасатели оказали пострадавшей первую помощь, затем уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону. Им пришлось подняться на высоту 70 метров, причем, когда уже стемнело, а путь осложнялся скальным рельефом. Спасенную женщину госпитализировали.

Развожаев напомнил, что на мысе Фиолент не оборудованы участки для безопасного спуска к морю. Там крутые обрывы и неустойчивый грунт. При спуске на дикие пляжи можно упасть, причем падение может быть опасно для жизни.

