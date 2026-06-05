Турист пропал в Сочи во время похода
В горах Сочи во время одиночного похода пропал турист
В горах Сочи во время похода в одиночку пропал турист, его поиски длятся уже две недели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Родственники мужчины обратились с просьбой о поисках после его ухода 21 мая. Известно, что он отправился в путь через кассу рекреационного объекта «Ореховские водопады».
«На протяжении двух недель спасатели Южного спасательного отряда МЧС России ведут поиск в районе хребтов Ажек и Прохладный, гор Ахун и Сахарной. Обследовали ручьи Сванидзе, Каменистый, Кайсук, каньоны рек Ажек, Агва», — отметили в отряде.
Спасатели установили, что сигнал телефона туриста пропал еще 22 мая между горой Малый Ахун и селом Прогресс. Свой одиночный поход в МЧС он регистрировал. Всего к поисковым работам привлекли 80 сотрудников, четыре вертолета и 12 автомобилей МЧС.
Ранее в Красноярском крае спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых.