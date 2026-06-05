Турист пропал в Сочи во время похода

В горах Сочи во время одиночного похода пропал турист

В горах Сочи во время похода в одиночку пропал турист, его поиски длятся уже две недели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Родственники мужчины обратились с просьбой о поисках после его ухода 21 мая. Известно, что он отправился в путь через кассу рекреационного объекта «Ореховские водопады».

«На протяжении двух недель спасатели Южного спасательного отряда МЧС России ведут поиск в районе хребтов Ажек и Прохладный, гор Ахун и Сахарной. Обследовали ручьи Сванидзе, Каменистый, Кайсук, каньоны рек Ажек, Агва», — отметили в отряде.