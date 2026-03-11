Туристка из Крыма впала в кому в Таиланде после операции

Туристка из крымского города Саки впала в кому во время отдыха в Паттайе, решив удалить зуб мудрости. Об этом сообщила РИА «Новости» представитель российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Операция прошла нормально, но затем у девушки начался сепсис, резко поднялась температура, и она впала в кому.

«Слава Богу, у нее работают почки. Значит, надежда есть», — рассказала волонтер.

При этом срок лечения по страховке истек, а улететь домой девушка и ее сестра не могут — больная нетранспортабельна.

Ранее по меньшей мере 19 российских туристов отравились во время отдыха на Пхукете. По их предположению, дело было в водопроводной воде.