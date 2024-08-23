«Туда попадают вербовщики». Радикальный ислам назвали распространенным в ИК

Радикальные исламистские взгляды действительно широко распространены в местах заключения. Об этом 360.ru рассказал религиовед Александр Невеев. Таким образом он прокомментировал захват волгоградской ИК-19.

«Туда попадают вербовщики разными путями, которые распространяют соответствующую идеологию. Можно сказать, что вообще радикальный ислам специально выбирает людей, у которых уже есть опыт нарушения закона, которые оторваны от общества, потому что это очень питательная почва для произрастания вот таких фундаменталистских идей», — сказал эксперт.

Людей, которые уже нарушали закон, легко сподвигнуть на это еще раз. Так произошло и в Волгограде, отметил Невеев. По его словам, вербовка начинается с темы социальной справедливости и судьбы человека.

«Постепенно объясняют, что это все из-за того, что „шайтан правит в мире“, а единственные, кто против дьявола, это якобы настоящие мусульмане, в арсенале средств которых вот в том числе массовые убийства, теракты», — объяснил специалист.

Вербовщики широко используют интернет, добавил религиовед.

«К большому сожалению, можно отметить, что способы интернет-вербовки очень хорошо разработаны. Существует огромное количество сайтов практически на каждом языке Российской Федерации, то есть русский, вплоть до редких языков Дагестана», — рассказал Невеев.

Заключенные захватили ИК-19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Террористы назвали себя участниками ИГИЛ* и потребовали вертолет с двумя миллионами долларов. Захватчики убили минимум трех сотрудников колонии.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России