ТЦ «Семеновский пассаж» загорелся в Москве, эвакуировали 30 человек

Источник 360.ru: около 30 человек эвакуировали из горящего ТЦ в Москве

Рядом со станцией метро «Семеновская» начался пожар в торговом центре «Семеновский пассаж». Возгоранию присвоили ранг 1-бис, сообщил 360.ru источник.

Пламя на фасаде потушили, но огонь перекинулся на другую сторону торгового центра. На втором этаже ТЦ могли остаться два человека.

Огонь охватил 100 квадратных метров. Эвакуированы около 30 человек.

Подробности происшествия выясняются. Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, к тушению привлечены более 50 специалистов и 15 единиц техники.

По данным источника 360.ru, возгорание локализовали, а позже полностью потушили.

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