Цунами смыло оборудование и тонны лосося с рыбзавода «Алаид» на Курилах

Расположенный на острове Кунашир рыбоперерабатывающий завод «Алаид» приостановил свою работу из-за уничтоженного цунами оборудования и унесенных волной запасов из 120 тонн лосося и тонны гребешка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Северо-Курильского района.

Там добавили, что стихия уничтожила холодильное оборудование предприятия и склад горюче-смазочных материалов. Повреждения без возможности восстановления получили конвейерные ленты, грузовая техника, столярный цех и электроподстанция.

Сотрудники завода занялись расчисткой территории предприятия. Размер ущерба и сроки восстановления пока неизвестны. Их установит назначенная экспертиза.

Сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке в минувшую среду, 30 июля. Подземные толчки привели к формированию цунами, которое обрушилось на Курильские острова. На Парамушир пришли четыре волны, одна из которых углубилась на территорию острова и повредила инфраструктуру порта.

О затоплении рыбопромышленного завода «Алаид» в Северо-Курильске первым сообщил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он подчеркнул, что волна цунами полностью накрыла предприятие.