Цунами затопило рыбзавод на Курилах

Волна цунами практически полностью затопила рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

По его словам, из сотрудников предприятия никто не пострадал.

«В результате подхода волны цунами предприятие практически полностью оказалось под водой. Говорить о перспективах восстановления пока сложно», — заявил Козлов.

После мощного землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке угрозу появления цунами распространили по всем Курильским островам. Первая волна накрыла рыбзавод в Северо-Курильске на острове Парамушир и порт. Информация о существенных разрушениях жилого фонда и в населенных пунктах Курил не поступала.

Ранее детская поликлиника на Камчатке пострадала во время землетрясения, работу учреждения временно приостановили.