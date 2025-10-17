Цех завода получил серьезные повреждения при взрыве в Стерлитамаке

Хабиров: при взрыве на «Авангарде» цех получил серьезные повреждения

Цех получил серьезные повреждения при взрыве в Стерлитамаке заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем Telegram-канале .

Взрыв прогремел в одном из цехов. Причины произошедшего устанавливаются. По его словам, здание получило серьезные повреждения.

«Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь», — написал Хабиров.

На месте ЧП работают экстренные службы и представители правоохранительных органов.

Источник «Известий» сообщил, что пострадали шесть человек. Обвалилась стена. Спасатели извлекли из-под завалов одного человека. Поиски остальных продолжаются.

Очевидцы рассказали 360, что могут быть жертвы. По словам местной жительницы, взрыв произошел в цехе по производству коллоксилина. В распоряжении 360.ru появилось видео из здания завода.