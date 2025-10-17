Очевидцы сообщили о погибших при взрыве в Стерлитамаке

При взрыве в одном из цехов химического завода «Авангард» в Стерлитамаке погибли люди. Об этом 360.ru сообщила местная жительница.

«Там опасный цех коллоксилина, это он взорвался. Здания нет, очень много жертв, очень большой взрыв. Это катастрофа, меня аж трясет», — заявила она.

Другой очевидец Артур рассказал 360.ru, что услышал взрыв, когда смотрел фильм. Сначала он подумал, что это гром.

«Не придал этому сначала значения, потом, спустя время, решил спуститься к маме на первый этаж. Говорю ей о случившемся, что окна затряслись. Она сказала, что взрыв произошел в „Авангарде“. Потом начал читать паблики, люди скидывают разные публикации, видео с места. Говорят, что у них там родственники», — уточнил он.

По его словам, поступают сообщения о пострадавших и погибших. Но пока точно ничего не известно.

«Дай бог, чтобы все хорошо было», — добавил Артур.

Еще один местный житель рассказал, что к месту взрыва поехали несколько скорых и газовая служба.

«Напугались, думали, что беспилотник», — отметил он.

Позже от знакомых собеседник 360.ru узнал, что взорвался цех и погибли пять человек.

«Ситуацию на данный момент не знаем. Вроде как из-за нарушения правил безопасности произошел взрыв», — сказал он.

Сообщения о взрыве подтвердила мэрия Стерлитамака. В распоряжении 360.ru появилось видео из здания завода.