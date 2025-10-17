Взрыв прогремел на химическом заводе в Стерлитамаке

В одном из цехов химического завода «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В распоряжении 360.ru появилось видео из здания завода. В результате взрыва в помещении выбило окна. Информация о пострадавших пока не поступала.

На опубликованных кадрах видно, что у припаркованных неподалеку от предприятия автомобилей сработала сигнализация.

Сообщения о взрыве подтвердила мэрия Стерлитамака. Она отметила, что ситуация находится на контроле.

«В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются», — добавили в пресс-службе.

Городская администрация также призвала жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

