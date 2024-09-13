Цех по производству мебели загорелся в Шатуре

Пожар охватил более 3,6 тысячи квадратных метров мебельного цеха в Шатуре

Крупный пожар начался в цеху фабрики мебели «ДИК» в городском округе Шатура. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что прибывшие на место специалисты локализовали пламя на площади в 3600 «квадратов».

Данных о пострадавших пока нет. На месте продолжили работу 70 спасателей и 14 единиц техники.

Это второй крупный пожар в Московской области за пятницу, 13 сентября. Ранее на площадке по резке металлолома Московского коксохимического завода в Видном загорелись отложения в трубах. Поднявшийся в небо густой черный дым заволок большую часть неба.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов заявил, что площадь распространения огня составила 50 квадратных метров. Пламя оперативно потушили прибывшие на место пожарные автоцистерны. Причины пожара установят в ходе назначенных экспертиз.