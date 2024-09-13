Назван источник пожара на коксогазовом заводе в Видном

«Мечел»: на площадке коксогазового завода в Видном загорелись отложения в трубах

Поднявшийся густой дым в районе Московского коксохимического завода связан с возгоранием отложений в трубах на площадке предприятия по резке металлолома. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании «Мечел», владеющей заводом.

Там отметили, что пламя оперативно локализовали и потушили в течение получаса. В результате происшествия никто не пострадал.

Сама площадка, где возник пожар, обособлена от производства и на работе завода происшествие не отразилось.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов заявил, что площадь распространения огня на площадке по резке металла составила 50 квадратных метров. Его потушили прибывшие на место пожарные автоцистерны. Причины возникновения огня установят в ходе проверки.