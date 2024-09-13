Крупный пожар начался в Северной промзоне на Каширском шоссе

Пожар в Северной промзоне на Каширском шоссе сняли на видео

Густой черный дым поднялся в районе Северной промзоны на Каширском шоссе. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, очаг пожара находится в районе Московского коксогазового завода в Видном. Дым начал расползаться в сторону южных районов столицы.

По данным источника 360.ru, пламя охватило одно из промышленных предприятий.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов заявил, что пожар произошел на открытой площадке утилизации металлоконструкций, принадлежащих АО «Москокс».

«Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте возгорания работают две пожарных автоцистерны. Открытое горение ликвидировано», — написал Каторов в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Причины возникновения огня установят в ходе проверки.

Ранее крупный пожар охватил склады с моторным маслом на заводе в городе Узловая в Тульской области. В тушении задействовали восемь пожарных расчетов. Спасатели оперативно ликвидировали пламя и не допустили его перехода на другие здания производства.