Труп нашли под завалами после пожара на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: при пожаре на стройке на юго-востоке Москвы погиб человек

Вечером 15 февраля на территории стройки в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Загорелись металлические бытовки, расположенные на Перовском шоссе. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

Работа пожарных осложнялась тем, что ближайшие водоисточники находились только на расстоянии 550 метров. Тушение осуществляли подвозом воды.

В результате пожара погиб один человек. Его тело обнаружили под завалами.

Ранее стало известно, что офис в Ярославле загорелся из-за короткого замыкания в тепловентиляторе. Обошлось без пострадавших. Пожарные ликвидировали огонь за три минуты.

На пожаре в частном доме в Чувашии погибли двое детей. Пострадали еще два человека — 27-летняя женщина и 36-летний мужчина. Их доставили в больницу.