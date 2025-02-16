Двое детей погибли на пожаре в Чувашии

МЧС сообщило о гибели двух детей на пожаре в поселке Атрать в Чувашии

В результате пожара в частном доме в поселке Атрать в Чувашии погибли двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В доме проживала семья из четырех человек. При тушении спасатели обнаружили тела двухлетнего и четырехлетнего мальчиков. В больницу доставили 27-летнюю женщину и 36-летнего мужчину.

Специалисты ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. Всего на месте работали шесть пожарных и три единицы техники МЧС. Точная причина возгорания устанавливается.

Днем ранее автосервис с газовыми баллонами загорелся на северо-востоке Москвы.