Двое детей погибли на пожаре в Чувашии

В результате пожара в частном доме в поселке Атрать в Чувашии погибли двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В доме проживала семья из четырех человек. При тушении спасатели обнаружили тела двухлетнего и четырехлетнего мальчиков. В больницу доставили 27-летнюю женщину и 36-летнего мужчину.
Специалисты ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. Всего на месте работали шесть пожарных и три единицы техники МЧС. Точная причина возгорания устанавливается.
Днем ранее автосервис с газовыми баллонами загорелся на северо-востоке Москвы.
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