Труп мужчины выловили из озера в Свердловской области

Под Каменском-Уральским в Свердловской области водолазы-спасатели вытащили из озера тело утонувшего мужчины. Об этом сообщил местный Telegram-канал .

«На акватории озера Карасье в Каменском МО обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1964 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

Следственный комитет региона пока случившееся не прокомментировал.

Ранее нашли тело мужчины нашли на стройке на улице Краснолесье в Екатеринбурге.

Еще один труп обнаружили в квартире в Пермском крае. Соседи несколько дней жаловались на неприятных запах, однако спасатели вскрыли дверь только через неделю, когда покойный находился уже в процессе сильного разложения.