Труп мужчины выловили из озера в Свердловской области

Еще один труп обнаружили в квартире в Пермском крае. Соседи несколько дней жаловались на неприятных запах, однако спасатели вскрыли дверь только через неделю, когда покойный находился уже в процессе сильного разложения.
В Испании раскрыли план Трампа в отношении Зеленского
В США похотливый прохожий изнасиловал упавшую в обморок у церкви женщину
На Украине заметили изменения в обращении Зеленского к Путину
Мать женщины-врача из Екатеринбурга, убившей себя и детей, оставила тела в морге
Взрывы прогремели в Одессе
Стас Пьеха получил травму на концерте в Нижнем Новгороде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте