Труп мужчины неделю разлагался в квартире в Березниках

Жильцы Березников в Пермском крае неделю терпели трупный запах из соседской квартиры. Оказалось, что там скончался мужчина. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на местные СМИ.

По опубликованной информации, происшествие случилось на улице Свердлова. Местные жители несколько дней жаловались на неприятный запах, однако экстренные службы приехали на вызов только 4 августа.

После вскрытия квартиры эксперты обнаружили, что покойный находится в процессе сильного разложения. Причина смерти мужчины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.