Тело мужчины нашли на стройке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на стройке, расположенной на улице Краснолесье, обнаружили труп. Об этом Ura.ru сообщили в экстренных службах.

«На Краснолесье, 24 найден труп. По предварительным данным, погиб мужчина», — пояснил собеседник агентства.

Правоохранители уже устанавливают обстоятельства произошедшего. На место прибыла бригада скорой помощи.

