Труп мужчины с ножевым ранением шеи нашли около МЦД «Волоколамская»
СК начал проверку после обнаружения трупа мужчины около МЦД «Волоколамская»
Московские следователи организовали проверку после обнаружения трупа мужчины с ножевым ранением шеи около станции МЦД «Волоколамская» на северо-западе города. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
В ведомстве уточнили, что погибший 1993 года рождения. На место прибыли криминалисты и следователи для установления всех обстоятельств происшествия.
Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала кадр с камеры видеонаблюдения, из которого следует, что смертельное ранение погибший получил в конфликте с прохожим.
В ведомстве добавили, что работу следователей, а также поиск подозреваемого в нанесении смертельного ранения взяла под свой контроль Тушинская межрайонная прокуратура.
Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru со ссылкой на свидетелей заявили, что на погибшего напал неизвестный с ножом и перерезал горло. Они пояснили, что жертва и нанесший смертельный удар злоумышленник по внешнему виду напоминали приезжих.
На минувшей неделе подмосковные росгвардейцы задержали поселившегося в хостеле Королева иностранца, ранившего ножом другого постояльца. Пострадавшего срочно госпитализировали, а задержанного передали в руки полиции.