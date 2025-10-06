Труп мужчины с ножевым ранением шеи нашли около МЦД «Волоколамская»

СК начал проверку после обнаружения трупа мужчины около МЦД «Волоколамская»

Московские следователи организовали проверку после обнаружения трупа мужчины с ножевым ранением шеи около станции МЦД «Волоколамская» на северо-западе города. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

В ведомстве уточнили, что погибший 1993 года рождения. На место прибыли криминалисты и следователи для установления всех обстоятельств происшествия.

Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала кадр с камеры видеонаблюдения, из которого следует, что смертельное ранение погибший получил в конфликте с прохожим.