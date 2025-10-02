Драка с поножовщиной произошла в подмосковном хостеле

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений постояльцу хостела. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одном из общежитий Королева. Прибывшие по тревожному сигналу сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что во время конфликта 41-летний уроженец ближнего зарубежья несколько раз ударил ножом 40-летнего жильца. Пострадавшего срочно госпитализировали, а нападавшего задержали и передали полиции.

На кадрах, предоставленных редакции, видно, как мужчины дерутся в коридоре и у входа в здание. Мужчины сталкиваются в клинче, а также наносят друг другу удары, затем схватка продолжается на улице.

После этого на место приезжают сотрудники Росгвардии в полной экипировке: камеры фиксируют, как силовики проводят задержание и выводят людей из здания. Позже фигуранта сняли на видео уже в отдельном помещении — на нем мужчина отвечает на вопросы силовиков.

