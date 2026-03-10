Труп Ленина со следами насильственной смерти нашли на юго-западе Москвы
Жители дома на Ленинском проспекте Москвы обнаружили в подъезде тело 40-летнего мужчины. Как сообщил MK.RU, прибывшие на место следователи установили, что погибший носил фамилию Ленин.
На трупе криминалисты не обнаружили следы насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Мотивы суицида установят следователи.
В начале марта бывший сенатор от Чеченской Республики, предприниматель Умар Джабраилов совершил попытку самоубийства в номере московской гостиницы.
Врачей для тяжело раненного бизнесмена вызвали охранники. Прибывшие на место медики реанимировать Джабраилова не смогли.
Источник ТАСС в правоохранительных органах допустил, что на радикальный шаг Джабраилов пошел из-за финансовых проблем, с которыми не смог справиться.